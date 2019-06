Calciomercato Roma, Veretout l'obiettivo: è bagarre con Milan e Napoli

Jordan Veretout è tra i più ambiti in questa sessione di calciomercato. Sul centrocampista della Fiorentina ci sono Roma, Napoli e Milan.

Approdato in nell’estate del 2017, Jordan Veretout ha impiegato pochissimo tempo a diventare uno dei centrocampisti più ambiti della . Se dodici mesi fa la è riuscita a tenere duro e a rispedire al mittente tutte le offerte arrivate, quest’anno la situazione è totalmente cambiata.

Sia il club gigliato (che fiuta una corposa plusvalenza) che il giocatore sono arrivati da settimane alla conclusione che il loro rapporto insieme è prossimo è giunto al capolinea e lo scenario che si è venuto a creare ha portato l’ex ed essere uno dei grandissimi protagonisti della sessione estiva di calciomercato.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, sul centrocampista transalpino ci sono ormai da settimane , e e tutte e tre le società hanno chance di chiudere l’operazioni, ma con armi diverse.

I giallorossi possono offrire a Veretout l’opzione che garantirebbe maggiori soddisfazioni dal punto di vista economico. Sul piatto è stato infatti messo quinquennale da 2,7 milioni di euro, ai quali andrebbe aggiunto un altro milione in caso di qualificazione alla . Il nuovo tecnico della Roma, Fonseca, nelle prossime ore chiamerà il giocatore per provare a convincerlo.

Il Milan, che fino a qualche giorno fa sembrava in pole position, si era spinto fino a 2,5 milioni a stagione e poteva offrire un ambiente certamente più tranquillo rispetto a quello giallorosso. I rossoneri hanno perso il vantaggio sul quale potevano contare, ma restano pienamente in corsa.

Un po’ più staccato il Napoli, che pure è stata la prima società a muoversi e sul piatto può mettere la partecipazione alla Champions League. La compagine partenopea ha infatti ha tutte le caselle del centrocampo occupate e al momento non ci sarebbe posto per Veretout. Prima bisognerebbe cedere elementi quali Diawara o Rog e non è un caso che il primo sia stato proposto alla Roma nell’ambito dell’affare Manolas.

Un trasferimento di Diawara nella capitale vorrebbe infatti dire diminuire l’esborso per il difensore greco, liberare un posto in mediana e al contempo infoltire il centrocampo della Roma. Soluzione quanto mai intelligente quindi, ma i dirigenti giallorossi non sembrano interessati a prenderla in considerazione.

Per Veretout è quindi bagarre e al giocatore non resta altro che sfogliare la margherita, anche se ovviamente ci sarà anche da soddisfare le richieste della Fiorentina.