Calciomercato Roma, Verde saluta: ufficiale l'approdo all'AEK Atene

Daniele Verde è un nuovo giocatore dell’AEK Atene. Il centrocampista ha firmato un contratto triennale con il club ellenico.

Seconda esperienza consecutiva all’estero per Daniele Verde. Il centrocampista scuola , dopo la parentesi in prestito al Valladolid, lascia questa a titolo definitivo il club giallorosso per trasferirsi all’ Atene.

A confermare la definitiva fumata bianca è stato lo stesso club ellenico attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Από την AS Roma στην ΑΕΚ ο διεθνής Ιταλός μεσοεπιθετικός Ντανιέλε Βέρντε!

Daniele Verde becomes our seventh signing of the summer, joining on a three year deal from AS Roma!



Βenvenuto Daniele! #aekfc #aekfctransfers2019 #aekfc2019_20 #verde7 #aekfamily pic.twitter.com/5nqsmVcIVZ — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 17 luglio 2019

“L’AEK annuncia l’acquisizione di Daniele Verde dalla Roma. Il 23enne centrocampista italiano ha siglato un contratto triennale con il nostro club. Indosserà la maglia con il suo numero preferito, il 7, ed è il quinto giocatore italiano nella storia del nostro club”.

Cresciuto nella Roma, squadra con la quale ha anche debuttato in nel gennaio del 2015, Verde nelle ultime stagioni ha vestito, sempre in prestito, le maglie di , , Avellino, e Valladolid, maturando quindi anche esperienze in Serie B e in .

Nella scorsa stagione vissuta in , ha totalizzato 22 presenze in campionato condite da 2 goal, più altre 4 con 4 reti in .