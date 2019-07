Calciomercato Roma, Under piace al Bayern: può essere l'alternativa a Sané

Alla ricerca di esterni offensivi, il Bayern ha messo nel suo mirino Cengiz Under della Roma. Può essere l’alternativa a Leroy Sané del City.

Il è certamente uno dei club più attivi di questa sessione estiva di calciomercato. Dopo aver sistemato la difesa con gli arrivi di Pavard e Lucas Hernandez, il club tedesco è ora alla ricerca di quegli elementi che possano andare a colmare il pesante vuoto lasciato da Robben e Ribery.

Non è un mistero che uno degli obiettivi principali dei bavaresi sia Leroy Sané, il costosissimo gioiello del non è però l’unico giocatore attualmente nel mirino.

Secondo quanto riportato da Kicker, tra gli elementi nella lista del direttore sportivo Hasan Salihamidzic c’è anche Cengiz Under. Il talento turco, che è legato alla da un contratto con scadenza 2022, è uno di quei giocatori che hanno le caratteristiche giuste per agire da esterni offensivi nel modulo di Nico Kovac.

Under, che già in passato era stato accostato al Bayern, potrebbe diventare un obiettivo primario nel caso in cui i bavaresi non dovessero riuscire ad arrivare a Ousmane Dembele (altro gioiello nel mirino) e soprattutto Sané.