Calciomercato Roma, Tottenham su Zaniolo: 25M ed Alderweireld

Zaniolo sempre più lontano dalla Roma: i giallorossi incontreranno il Tottenham, che per il classe 1999 propone una cifra complessiva di 45M.

Non sembra esserci la nel futuro di Nicolò Zaniolo. Il giocatore, reduce dal deludente Europeo Under 21 con la maglia della nazionale italiana, si sta allenando da solo da qualche giorno a La per ritrovare la forma migliore.

I giallorossi, come stabilito, lo aspettano in ritiro dal prossimo 22 luglio. In queste settimane però nessuno della società, allenatore compreso, si è fatto vivo con il giocatore, che per questo motivo si sente fuori dal progetto e non spera più in quel prolungamento di contratto fino al 2024 (con ingaggio di 2 milioni di euro a stagione) che in precedenza era stato concordato con il suo allenatore.

A questo punto l'unica alternativa che gli si apre è quella di cambiare aria e trasferirsi alla , che da tempo è sulle sue tracce e che vorrebbe imbastire una trattativa con Higuain come contropartita tecnica. Petrachi e Baldini hanno però idee diverse.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport nella giornata di lunedì o martedì la dirigenza giallorossa avrà un incontro con il . Gli Spurs hanno messo sul piatto del procuratore del giocatore un'offerta di 6 anni di contratto a cifre molto superiori ai 2 milioni di euro a stagione.

Non è però ancora arrivata la risposta da parte dell'entourage di Zaniolo, che potrebbe rallentare il tutto rifiutando la destinazione Oltre Manica ed insistendo per un trasferimento in bianconero, dove però avrebbe sicuramente meno spazio di potersi esprimere come titolare.

Per quanto riguarda il cartellino, la valutazione complessiva data dal club di Londra è di 45 milioni di euro: 25 cash più il cartellino del difensore belga Toby Alderweireld. Quest'ultimo ha accettato il trasferimento: sottoscriverà eventualmente un contratto fino al 2023 (un anno in più rispetto a quello attuale) con un ingaggio leggermente inferiore rispetto a quello che percepisce attualmente.