Calciomercato, Roma sul terzino Simakan: nel 2018 si è rotto il crociato

La Roma guarda in Francia e pensa a Mohamed Simakan, 19enne dello Strasburgo: è reduce dalla rottura del crociato, da anni incubo giallorosso.

17 rotture del crociato dal 2014 a oggi. Un elenco infinito che, nelle scorse settimane, si è arricchito con Davide Zappacosta. Ma la non demorde, lascia da parte ogni considerazione scaramantica e pensa a Mohamed Simakan, terzino francese... reduce pure lui da un grave infortunio.

Pare una barzelletta, ma è la realtà. E a svelarla è l'Equipe: la Roma ha messo gli occhi su Simakan, 19 anni, promettentissimo terzino destro dello . Giocatore bravo quanto sfortunato: nell'agosto del 2018 ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientrando in campo solamente nel marzo di quest'anno.

Una sorta di maledizione per una Roma che, nel corso degli anni, ha visto fermarsi un terzino dopo l'altro a causa della rottura del crociato: da Emerson Palmieri a Luca Pellegrini, fino al doppio, drammatico stop di Alessandro Florenzi.

Certo, Simakan varrebbe l'investimento. A 19 anni è titolare dello Strasburgo, formazione in lotta per non retrocedere, e in queste prime settimane di ha raccolto consensi su consensi, tanto che anche il ha chiesto informazioni. La Roma proverà dunque a battere la concorrenza degli spagnoli. Voltando lo sguardo alla sfortuna.