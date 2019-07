Calciomercato Roma, per Suso offerti 15 milioni più Defrel: no del Milan

La Roma va all'attacco per Suso. I giallorossi hanno offerto al Milan 15 milioni di euro più Defrel: i rossoneri hanno detto no.

Dopo l'arrivo ufficiale di Gianluca Mancini, le attenzioni della si spostano sul centrocampo e sull'attacco: in attesa di chiudere con Veretout, l'obiettivo del DS Petrachi è Suso.

Secondo quanto riporta il 'Corriere della Sera', i giallorossi avrebbero inoltrato al un'offerta per l'esterno spagnolo ex , il quale non sembra essere ritenuto da Giampaolo un cardine per la sua squadra.

La proposta inviata ai rossoneri sarebbe di 15 milioni di euro più il cartellino di Gregoire Defrel. Il Milan avrebbe dato risposta negativa: vorrebbe solo cash per l'esterno spagnolo.

Defrel è stato allenato da Giampaolo la scorsa stagione alla , che lo ha prelevato in prestito dalla Roma. Con il tecnico abruzzese, il francese ha segnato 12 goal in 39 partite tra campionato e Coppa.