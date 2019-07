Calciomercato Roma, Strootman può tornare: scambio con Nzonzi?

La Roma pensa a un clamoroso ritorno di Strootman: l'olandese sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio. Al Marsiglia potrebbe finire Nzonzi.

Kevin Strootman di nuovo alla e Steven Nzonzi al : come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', si tratta di un'idea recente balenata nella mente dei due club che non hanno avuto un'esperienza felice con i rispettivi giocatori, per nulla entrati nel cuore dei tifosi.

L'olandese scelse il trasferimento in dove allenava il suo mentore Rudi Garcia: ora in panchina siede André Villas-Boas e il posto da titolare indiscusso può considerarsi a forte rischio.

Peraltro la 'Lavatrice' (così lo chiamavano a Roma) non ha mai veramente convinto in campo, dove ha realizzato un goal in ventotto presenze di senza lasciare il segno nella mediana dei transalpini.

Discorso valido anche per Nzonzi: Petrachi non avrebbe problemi a privarsi di lui dopo appena una stagione, tanto che lo scambio con l'ex appare come una soluzione ai mali tecnici.

La valutazione non sarebbe un problema essendo pressoché simile (attorno ai 25 milioni) e nemmeno i 4,5 milioni di stipendio che Strootman sarebbe disposto a decurtare. Per amore della Roma.