Calciomercato Roma, Schick al Trabzonspor? In Turchia ne sono certi

Attacco non ancora definito per la Roma e possibilità di cessione in Turchia per il ceco, non ancora sbocciato in maglia giallorossa.

Possibile cessione improvvisa e a sorpresa per la di Fonseca. In , infatti, danno quasi per fatto il trasferimento di Patrick Schick al Trabzonspor, club deciso ad affrontare l' e arrivare il più lontano possibile nei prossimi mesi.

Secondo TRT Sport non solo Schick è un'idea, ma bensì il trasferimento del giocatore ex sarebbe oramai ad un passo. Operazione top secret portata avanti nelle passate settimane ed ora possibile grazie ad un Fonseca non proprio convinto del ceco.

Intanto Schick è stato schierato titolare nell'amichevole contro il Gubbio, ma le prossime ore secondo i media turchi potrebbero portare ad un addio verso il Trabzonspor. Anche il giocatore avrebbe già dato l'ok al trasferimento, in prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Spesso fermato dagli infortuni da quando è arrivato a Roma, nell'ultima stagione Schick ha siglato appena tre goal in ventiquattro presenze con la maglia dei giallorossi ed aspetta un'opportunità per mettere nuovamente in mostra le grandi doti mostrate ai tempi della Sampdoria.

Mentre la Roma valuta il futuro di Dzeko in uscita e di Ben Yedder, Higuain e compagnia in entrata, l'addio di Schick sembrava scontato già da tempo, ma a sorpresa il suo futuro può essere in Turchia e non in un campionato top d'Europa.

Nelle ultime settimane si era parlato anche di per Schick, deciso però a puntare su altri obiettivi.