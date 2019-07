Calciomercato Roma, Rugani torna di moda: Verissimo il piano B

La Roma pensa a come rinforzare ulteriormente la difesa con uno tra Rugani e Verissimo: tanti anche i movimenti in uscita, Nzonzi su tutti.

Messo a segno il colpo che porta il nome di Gianluca Mancini, la si prepara ora a portare a Trigoria un altro difensore centrale. Gli addii di Manolas e Marcano impongono infatti ai giallorossi nuovi movimenti sul mercato, con il d.s. Gianluca Petrachi che nelle prossime ore potrebbe provare a lanciare l'assalto per arrivare a Daniele Rugani.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Seguito con attenzione già da Monchi in passato, il difensore della è tornato infatti nei radar del club capitolino, pronto a fare di lui il nuovo titolare da porre al fianco di Fazio, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

Da superare però lo scoglio del prezzo, con i bianconeri che al momento valutano il giocatore non meno di 30 milioni di euro. Una cifra importante per la Roma, la quale avrebbe già pronto un 'piano b' nel caso in cui l'affare Rugani dovesse rivelarsi irrealizzabile.

Si tratta di Lucas Verissimo, centrale 23enne del Santos il cui costo del cartellino si aggirerebbe intorno agli 8-9 milioni. Osservato a lungo da Petrachi quando il dirigente era ancora al , il brasiliano potrebbe rivelarsi così una soluzione low-cost per la difesa giallorossa, per la quale sembra invece quasi sfumata del tutto la pista che porta a Toby Alderweireld.

Il belga ha infatti dichiarato di essere concentrato totalmente sul , con la clausola di 28 milioni posta dagli Spurs che non lascia spazio di manovra alla Roma. Baldini in settimana proverà comunque a lanciare un ultimo assalto.

Passando al mercato in uscita, chi pare destinato a lasciare i giallorossi è invece Steven Nzonzi, centrocampista che piace a e . Oltre al francese, anche il giovane William Bianda è pronto a dire addio alla Roma, cercato dal .

Gregoire Defrel potrebbe invece finire al , con Robin Olsen sempre nel mirino di e Fenerbahçe. Possibile prestito, infine, in Serie B al per Daniel Fuzato.