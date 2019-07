Calciomercato Roma, Rugani interessa: asse con la Juventus

La Roma ha messo nel mirino Daniele Rugani, chiuso in difesa dall'arrivo di Matthijs De Ligt: si profila un'altra operazione con la Juventus.

Un tempo acerrime rivali sul campo, ora in collaborazione sul mercato: sono lontani i tempi in cui tra e ne venivano dette di tutti i colori, dal famoso goal di Turone fino alle accese lotte per la conquista dello Scudetto che caratterizzavano il nostro calcio.

Tra le due società sembra esserci un patto di non belligeranza, rafforzato dal recente scambio Spinazzola-Luca Pellegrini che ha rinsaldato l'asse -Roma, pronto a vivere un altro capitolo con una nuova trattativa.

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', i giallorossi sono alla ricerca di un difensore da affiancare a Gianluca Mancini e gli occhi sono caduti su Daniele Rugani, chiuso in bianconero da De Ligt, Bonucci e Chiellini.

Il classe 1994 non è un incedibile, al contrario di Demiral (altro profilo seguito dai capitolini) che ha subito convinto gli addetti ai lavori durante la tournée asiatica con prestazioni positive e all'altezza dei 18 milioni spesi per acquistarlo dal .

Per Rugani è vivo anche l'interesse del che sta per accogliere Leo Duarte dal Flamengo, in arrivo per la cifra di 11 milioni di euro da destinare alle casse della società rubronegra.

Gli ottimi rapporti tra Juventus e Roma potrebbero dare vita al passaggio di Gonzalo Higuain alla corte di Paulo Fonseca: in questo caso manca solo l'assenso dell'attaccante, che Petrachi sta cercando di convincere per metterlo al centro del progetto.

Ma non sono solo rose e fiori: 'Madama' si è vista respingere l'assalto per il baby Riccardi (nato nel 2001) che nella Capitale considerano in grado di seguire le orme di Totti, De Rossi, Florenzi e Pellegrini in prima squadra. Piccoli intoppi che comunque non risulteranno decisivi: l'intesa continua.