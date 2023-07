La Roma cerca rinforzi a centrocampo: piace Renato Sanches

I giallorossi continuano a inseguire Frattesi, ma l'alternativa potrebbe essere il portoghese in forza al PSG.

Un centrocampista a tutti i costi. Dopo Houssem Aouar, preso a parametro zero e ufficializzato a giugno, la Roma continua a cercare rinforzi in mediana.

Il nome numero uno nella mente di Tiago Pinto resta Davide Frattesi, per il quale il ds giallorosso ha sempre espresso un'ammirazione fuori dal comune.

Il Sassuolo però è bottega cara e con l'obbligo di dover fare sempre i conti della serva, la Roma è costretta a valutare anche alternative dai costi più sostenibili.

Come riferisce Sky, uno dei possibili profili individuati a Trigoria come ideale è quello di Renato Sanches. Il centrocampista, campione d'Europa nel 2016 con il Portogallo, è di proprietà del PSG.

I rapporti tra i due club sono molto buoni, come testimonia l'operazione Wijnaldum portata a termine la scorsa estate, e questo potrebbe agevolare un'eventuale trattativa.

Inoltre il centrocampista è in uscita da Parigi, dove non sembra aver convinto la piazza malgrado le 23 presenze e i due goal realizzati in campionato.