Calciomercato Roma, Providence in arrivo dal PSG

La Roma ha trovato l'accordo con il Paris Saint-Germain per l'acquisto del classe 2001 Providence: da definire solo la lunghezza del contratto.

Nuovo colpo in casa . Con i ragazzi di Fonseca impegnati questa mattina nell'amichevole contro il Rieti, i dirigenti giallorossi stanno invece per mettere a segno un nuovo arrivo in quel di Trigoria.

Si tratta di Ruben Providence, ala destra di proprietà del . L'accordo tra le due società è stato trovato, con la sola durata del contratto da far firmare al giocatore ancora da definire: da decidere se di 3 o 4 anni.

Risolti gli ultimi dettagli, il classe 2001 potrà poi dare ufficialmente inizio alla sua nuova avventura in maglia giallorossa, continuando la propria crescita nel club che è riuscito a strapparlo alla concorrenza.

Sei le apparizioni collezionate nell'ultima stagione nella UEFA Youth League con la maglia dell'Under 19 del Paris Saint-Germain, impreziosite da un goal e due assist.