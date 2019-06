Calciomercato Roma, Ponce ceduto a titolo definitivo allo Spartak Mosca

Ezequiel Ponce lascia la Roma a titolo definitivo dopo una lunga serie di prestiti: ha firmato un contratto con lo Spartak Mosca.

Lo ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante argentino Ezequiel Ponce dalla a titolo definitivo.

Dopo averlo mandato in prestito a Granada, ed Atene nelle ultime tre stagioni, la Roma ha deciso di non puntare più su di lui.

Ponce era approdato in giallorosso nell'estate 2015 dal Newell's Old Boys per poco più di 4 milioni di euro, ma nonostante i buoni propositi non è riuscito mai ad esplodere.

L'articolo prosegue qui sotto

Ha fatto piuttosto bene con la Primavera per quel poco che ha giocato (10 goal in 11 partite), ma con la prima squadra non ha mai esordito.

La sua stagione migliore è stata quella appena trascorsa, durante la quale ha realizzato 21 goal in 34 presenze con l'AEK, ma la Roma ne ha approfittato per venderlo piuttosto che dargli una possibilità.