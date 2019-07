Calciomercato Roma, Pezzella in difesa: possibile scambio con Schick

La Roma non molla German Pezzella: alla Fiorentina potrebbe finire Schick in un clamoroso scambio. Piace Jemerson del Monaco.

Ogni club ha le sue priorità sul mercato: quella della è acquistare un difensore centrale da affiancare a Gianluca Mancini, che faccia al caso del nuovo allenatore Paulo Fonseca.

Al tecnico portoghese non dispiacerebbe avere in rosa German Pezzella, il cui rapporto con Vincenzo Montella non è considerabile positivo: le possibilità di un divorzio esistono, al netto degli oltre 20 milioni che la chiede per il centrale argentino.

Secondo 'Il Corriere della Sera', la soluzione potrebbe giungere da uno scambio con Patrik Schick che finirebbe così in viola, sistemando i problemi offensivi dei toscani che dopo la separazione con Muriel hanno una casella da riempire.

Ma Pezzella non è l'unica opzione per i giallorossi, attenti anche alla situazione relativa a Toby Alderweireld: nonostante la scadenza nel 2020 e senza clausola rescissoria (scaduta da poco), il potrebbe chiedere più di 28 milioni.

'Tuttosport' spiega come Petrachi stia sondando pure la pista francese che porta al e a Jemerson, classe 1992, anch'egli in scadenza tra meno di dodici mesi. Occhio sempre a Daniele Rugani, non un incedibile.

Per il ruolo di terzino resta solida la candidatura di Elseid Hysaj: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', pare che Fonseca gli abbia telefonato per capire la sua disponibilità a trasferirsi nella capitale.

Chiusura relativa a Gonzalo Higuain: alla Roma guadagnerebbe meno rispetto a quanto percepito alla , ragion per cui i bianconeri dovrebbero elargirgli una buonuscita per colmare la differenza. E sbloccare lo sbarco del 'Pipita' a Trigoria.