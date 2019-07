Calciomercato Roma: Pau Lopez vicino, per Mancini c'è distanza

Vicina all'accordo con il Real Betis per Pau Lopez, la Roma tratta Mancini con l'Atalanta: in difesa piacciono anche Bartra, Alderweireld e Lyanco.

Porta e difesa. Questi i settori del campo che il nuovo d.s della Gianluca Petrachi sta provando a rinforzare in questo momento, deciso a regalare a Paulo Fonseca una rosa la più completa possibile nel reparto arretrato.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Due rinforzi potrebbero arrivare dal , con il quale i giallorossi stanno trattando Pau Lopez e Marc Bartra. Come riportato anche dal 'Corriere dello Sport', l'affare per arrivare al portiere spagnolo sarebbe già in dirittura d'arrivo, con la Roma che dovrebbe chiudere intorno ai 18 milioni di euro.

Assicuratosi - o quasi - Pau Lopez, Petrachi potrebbe poi dare l'assalto a Bartra, altro giocatore che piace molto a Fonseca. Salutato Manolas, passato al , il club capitolino è infatti alla ricerca di nuovi centrali difensivi che possano sopperire alla partenza del greco.

Ecco allora che un giocatore esperto come Bartra, in precedenza al e al , potrebbe fare proprio al caso dei giallorossi. La Roma ha già un accordo con il giocatore e da trovare resta quello con il Betis, con i giallorossi che rinuncerebbero anche alla loro percentuale sull'eventuale vendita di Sanabria. Anche se l'obiettivo numero uno per la difesa resta Gianluca Mancini.

Già cercato lo scorso anno, il giovane centrale dell' resta uno dei grandi desideri della Roma, anche se da colmare c'è ancora la distanza con la Dea. 18 i milioni offerti dai giallorossi, con i bergamaschi che valutano invece il giocatore intorno ai 25. Da trovare dunque un'intesa.

Terzo nome per la difesa è poi quello di Toby Alderweireld. Il belga la prossima estate vedrà scadere il proprio contratto con il e a 30 anni potrebbe decidere di mettersi alla prova con una nuova avventura.

Un'idea fantasiosa per la Roma, con gli Spurs che punterebbero a inserire Alderweireld in un'eventuale trattativa per arrivare a Nicolò Zaniolo. 30 i milioni della clausola rescissoria valida fino al 25 luglio.

Altra strada percorribile per Petrachi è infine quella che porta a Lyanco del , con il d.s. giallorosso che si è già visto rifiutare un'offerta da 10 milioni di euro. Non si escludono però ulteriori rilanci, per un giocatore che molto bene ha fatto nell'ultima stagione in prestito al .