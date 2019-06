Calciomercato Roma, Pau Lopez per la porta: Marcano è la chiave

La Roma mette gli occhi sul portiere spagnolo 24enne del Betis, Pau Lopez: ha una clausola rescissoria di 35 milioni e piace anche al Barcellona.

Continua la ricerca di un portiere in casa dopo la brutta stagione di Olsen: i giallorosso guardano in e puntano Pau Lopez, 24 numero uno del Betis che piace però anche al .

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', la Lupa sta cercando di ottenere uno sconto per Pau Lopez, che ha un contratto con il club spagnolo fino al 2023 con una clausola rescissoria di ben 35 milioni di euro.

Cifra troppo alta per la Roma, che non ha mai speso così tanto per un portiere: troppo alta anche la richiesta per Cragno, seguito nelle ultime settimane, mentre restano complicate anche le piste che portano a Sirigu e Perin.

Su Pau Lopez c'è però anche l'interesse del Barcellona, una concorrenza sicuramente dura da battere. I giallorossi hanno dalla sua però una contropartita che piace molto al Betis: il difensore Marcano potrebbe infatti essere inserito nella trattativa dopo un'avventura sicuramente non esaltante in .