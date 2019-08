Calciomercato Roma, Olsen al Cagliari: operazione ufficiale

Nelle stesse ore in cui perde Leonardo Pavoletti a causa di un grave infortunio, il mette a segno un doppio colpo di mercato: dopo Giovanni Simeone, è ufficiale anche l'arrivo di Robin Olsen in prestito dalla .

A renderlo noto è il club giallorosso, che ha confermato la chiusura dell'operazione mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

"L’AS Roma comunica che Robin Olsen è stato ceduto in prestito al Cagliari fino al 30 giugno 2020. Il portiere svedese, classe 1990, è arrivato nella Capitale dal Copenaghen nell’estate del 2019 e ha collezionato in giallorosso 35 presenze. Il Club augura a Olsen le migliori fortune per la sua stagione in rossoblù".