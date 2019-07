Calciomercato Roma, Mariano Diaz il nome nuovo: contatti con il Real Madrid

La Roma ha messo nel suo mirino Mariano Diaz. L’attaccante potrebbe non avere spazio al Real Madrid e piace anche al Tottenham.

La è tra le società che di più si sta muovendo in sede di calciomercato nelle ultime settimane e, dopo aver rafforzato il pacchetto difensivo con Spinazzola ed il centrocampo con Diawara, adesso punta a piazzare anche un colpo in attacco.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Mentre si moltiplicano le voci che legate ai possibili addii di Edin Dzeko e Stephan El Shaarawy, i dirigenti giallorossi si stanno guardando attorno alla ricerca di elementi che nella capitale possano recitare dei ruoli da protagonista.

Secondo quanto riportato da AS, tra gli attaccanti messi nel mirino dai capitolini c’è Mariano Diaz del . Il bomber ispano-dominicano, è reduce da una stagione non propriamente esaltante a causa del poco spazio trovato prima con Lopetegui, poi con Solari ed infine con Zidane, ma su quelle che sono le sue qualità non ci sono assolutamente dubbi.

L'articolo prosegue qui sotto

La Roma avrebbe già contattato il club blanco per mostrare il suo interesse nei confronti del giocatore, ma al momento non ci sarebbe un accordo sul tipo di trattativa da intavolare. I giallorossi puntano infatti ad un prestito mentre i Blancos, che hanno speso moltissimo nelle scorse settimane e che puntano ancora a piazzare un grande colpo a centrocampo, vorrebbero monetizzare.

La Roma non è l’unica società che ha messo Mariano Diaz nel mirino, sul giocatore infatti ci sarebbe anche il che potrebbe però offrirgli solo uno ruolo da vice-Kane.

Mariano, classe 1993, è approdato al Real Madrid giovanissimo nel 2012 e dopo le esperienze con le squadre B e C si è guadagnato le attenzioni di molti nella stagione 2017/18 quando con il ha realizzato 18 reti in 34 partite di campionato (21 in 45 quelle complessive). Il suo exploit in convinse le merengues a riacquistarlo per 33 milioni più bonus, nel nuovo Real ‘galactico’ potrebbe però non esserci spazio per lui, anche se la sua intenzione sarebbe quella di provare a convincere Zidane.