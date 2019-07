Calciomercato Roma, Marcano sta per tornare al Porto: assente a Trigoria

Ivan Marcano sta per lasciare la Roma e tornare al Porto, da dove era arrivato solo dodici mesi fa. Il difensore intanto non è a Trigoria.

L'avventura italiana di Ivan Marcano è già finita. Il difensore, arrivato a parametro zero alla solo la scorsa estate, secondo 'Sky Sport' sta per tornare al .

A richiederne l'acquisto, secondo 'A Bola', sarebbe stato il tecnico Sergio Conceiçao ma il Porto inizialmente puntava ad ottenere il difensore in prestito. La Roma però vuole liberarsi del pesante ingaggio e sarebbe disposto a cedere Marcano a titolo definitivo per meno di 5 milioni di euro.

La sensazione, insomma, è che l'affare sia in via di definizione tanto che Marcano è assente a Trigoria dove la Roma si è radunata già ieri e oggi sta sostenendo il primo allenamento agli ordini di Fonseca. Il suo nome inoltre non figura nell'elenco dei convocati così come quello di Bianda.

Nella sua prima e unica stagione in giallorosso Marcano, anni 32, ha collezionato appena 13 presenze tra , e Coppa senza mai convincere del tutto. Ora per lui si profila l'immediato ritorno al Porto.

I convocati per il ritiro della Roma

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante, Greco.

Difensori: Bouah, Florenzi, Spinazzola, Kolarov, Karsdorp, Capradossi, Jesus, Fazio, Santon.

Centrocampisti: Nzonzi, Cristante, Gerson, Pastore, Coric, Gonalons, Riccardi.

Attaccanti: Dzeko, Schick, Defrel, Antonucci, Under, Perotti, Kluivert.