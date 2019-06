Calciomercato Roma, Manolas vicino al Napoli: Andersen tra i sostituti

Manolas è ormai a un passo dal dire sì al Napoli: la Roma valuta i papabili sostituti e tra questi spiccano Andersen e German Pezzella.

Un matrimonio che s'ha da fare: Kostas Manolas al nei prossimi giorni, la fase più complicata dell'operazione è stata scollinata con successo. L'accordo tra azzurri e giocatore sul contratto è totale, mancano soltanto gli ultimi dettagli da limare tra i due club.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

La non vuole concedere sconti sui 36 milioni della clausola rescissoria, ritenuta un po' eccessiva da Aurelio De Laurentiis: soltanto in un secondo momento si parlerà di altri giocatori come Diawara, da trattare esclusivamente a parte.

L'articolo prosegue qui sotto

L'avanzato stato della trattativa non fa però che indurre a un lieto fine: come riferito da 'Il Corriere dello Sport', Manolas guadagnerà 3,5 milioni a stagione per cinque anni e i giallorossi incasseranno una plusvalenza utile per sistemare il bilancio.

E magari per lanciare l'assalto a chi prenderà il posto del greco in coppia con Fazio al centro della difesa: secondo 'La Gazzetta dello Sport' sul taccuino del futuro ds Petrachi ci sarebbe il nome di Joachim Andersen, gioiellino della esploso con Giampaolo in panchina.

Oltre al danese presenti anche Mancini dell' , Bartra del Betis, Verissimo del Santos e il capitano della , German Pezzella. Per il ruolo di terzino, Fonseca vorrebbe portare con sé dallo Ismaily, mentre i discorsi del Napoli potrebbero allargarsi a Hysaj. A centrocampo resta forte l'interesse per Veretout, occhio pure a Florentino del .