Calciomercato Roma, Manolas piace all'Arsenal: Juventus avvisata

Arsenal alla ricerca di difensori per la prossima stagione: fari puntati su Kostas Manolas della Roma, seguito anche dalla Juventus.

Da ormai cinque stagioni è uno dei pilastri della , portata in semifinale di un anno fa con il goal ammazza- : Kostas Manolas può essere considerato, a ragione, come uno dei migliori in Europa nel suo ruolo.

Di questo devono essersene accorti anche in : precisamente a Londra, sponda , alle prese con un rinnovamento difensivo necessario per colmare il gap con le prime della Premier League e , attualmente troppo ampio.

Secondo quanto riportato da 'Daily Express', Unai Emery è un grande estimatore del greco e non si farebbe problemi nel chiedere ai 'Gunners' un sacrificio economico per lui.

Manolas può essere acquistato onorando la clausola rescissoria di 36 milioni, relativamente bassa per un giocatore da anni al top e puntualmente al centro del mercato a ogni sessione.

Per l'ex resta vivo l'interesse della che, come avevamo già scritto, potrebbe lanciare l'assalto finale nelle prossime settimane. A campionato archiviato e con il calciomercato a far da padrone.