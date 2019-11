Calciomercato Roma, Mandzukic opzione destinata a tramontare

La Roma è alla ricerca di un attaccante, ma si raffredda la pista Mandzukic. A complicare il tutto l’ingaggio percepito dall’attaccante.

L’apertura della sessione di calciomercato invernale si avvicina e, tra le società che più potrebbero muoversi c’è la . Il club giallorosso è infatti alla ricerca di un’altra punta da mettere a disposizione di Paulo Fonseca.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

L’avventura nella Capitale di Nikola Kalinic sembra essere già giunta al capolinea e ad attenderlo c’è un pronto ritorno all’ (il croato è arrivato a Roma la scorsa estate in prestito oneroso con diritto di riscatto), per questo va trovato un elemento già pronto che possa garantire goal e continuità di rendimento.

Nei giorni scorsi hanno preso vigore le voci che vorrebbero Mario Mandzukic nel mirino dei giallorossi, come riportato dal Corriere dello Sport però, le condizioni per portare in porto la trattativa non ci sono.

La è pronta a privarsi di un giocatore da tempo escluso dai suoi progetti anche in prestito semestrale, ma lo stesso Mandzukic percepisce 6,5 milioni netti a stagione e quindi la Roma è stata costretta a rinunciarvi.

L’unica possibilità che l’operazione diventi fattibile è legata ad una collaborazione tra le due società che andrebbe a dividersi l’esborso (la Roma verserebbe 4 milioni lordi fino a giugno), ma è difficile che la Juventus accetti un’opzione di questo tipo.

Gli uomini mercato giallorossi continuano comunque ad guardarsi intorno e tra gli altri profili esaminati ci sono quelli di Moise Kean e Mariano Diaz.