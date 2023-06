Rientrato dal prestito al Valencia, l'olandese ora spinge per la cessione a titolo definitivo: "Roma era una tappa intermedia prima di Madrid".

Quella tra Justin Kluivert e la Roma è una storia che non ha funzionato. L'olandese, di rientro dal prestito al Valencia, dovrebbe quindi lasciare di nuovo la Capitale. Stavolta a titolo definitivo.

La destinazione di Kluivert junior sarà quasi certamente la Premier League e più precisamente il Bournemouth, pronto a versare nelle casse della Roma una cifra compresa tra gli 8 ed i 10 milioni di euro. Soldi utilissimi per dare respiro alle classe del club giallorosso, chiamato a realizzare circa 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno.

Il direttore sportivo Tiago Pinto, dunque, giovedì sarà a Londra per chiudere la cessione di Kluivert ma anche per parlare con Tottenham di Ibanez, anche lui in uscita dalla Roma.

Intanto lo stesso Justin Kluivert, intervistato da 'Ziggo Sport', ha confermato come l'amore col club giallorosso non sia mai scoccato.

“Il mio obiettivo era andare al Barcellona o al Madrid. Avevo diciannove anni quando sono partito e ho pensato: resto a Roma due anni e poi vado a Madrid. Ma non è successo. Ho visto la Roma come una tappa intermedia, ma da quando sono andato ho visto l'altra faccia del calcio. Mi mandano tutti gli anni in prestito mentre allungano il contratto, voglio davvero andarmene".

Presto sarà accontentato.