Calciomercato Roma, Higuain un peso per la Juventus: può ridursi l'ingaggio

Higuain potrebbe ridursi l'ingaggio per sposare la causa della Roma: alla Juventus ormai è considerato un peso. Hysaj o D'Ambrosio se parte Florenzi.

Il futuro di Gonzalo Higuain è uno dei temi più spinosi alla : l'argentino è partito con la squadra per affrontare l'International Champions Cup ma senza il suo proverbiale 9, con il 21 sulle spalle. Indizio di mercato bello e buono.

Appare scontato come i bianconeri vogliano affidare quel numero a un altro interprete: al fratello e agente del 'Pipita', Nicolas, è stato comunicato di essere fuori dal progetto e questo non può piacere a chi fino a due anni fa era considerato un pilastro portante.

Per la Juventus, Higuain è un peso sia tecnico che finanziario: i 6,5 milioni netti da percepire fino al 2021 sono un problema anche e soprattutto per la , maggiore candidata per assicurarsi le prestazioni dell'argentino.

Secondo 'Il Corriere dello Sport', una soluzione potrebbe essere quella di spalmare l'ingaggio su più esercizi, magari con un accordo quadriennale con durata fino al 2023. L'ex guadagnerebbe 4,5 milioni più bonus, esattamente la cifra spettante attualmente a Edin Dzeko.

Prima la Juventus potrebbe saldare la differenza da qui al 2021, anno di scadenza del contratto: ballano 4 milioni di incentivo all'addio, ipotesi che però Paratici preferirebbe evitare. La Roma, dal canto suo, acquisterebbe il giocatore in prestito oneroso a 9 milioni, più altri 27 per il riscatto a partire dal bilancio della stagione 2020/2021.

I giallorossi cercano anche un difensore centrale: in pole resta Toby Alderweireld del che ha chiesto l'inserimento di Nicolò Zaniolo nella trattativa. Solo qualche timido sondaggio per Alessandro Florenzi: se dovesse partire, caccia a un nuovo terzino destro individuato in Elseid Hysaj (prima scelta) o Danilo D'Ambrosio (alternativa).