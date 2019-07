Calciomercato Roma, Glik nuova pista per la difesa

Kamil Glik è in uscita dal Monaco: la Roma potrebbe farci un pensierino. Per l'attacco spunta il brasiliano Junior Moraes, pupillo di Paulo Fonseca.

La ha un obiettivo primario in questa fase del mercato: migliorare il reparto arretrato con un altro innesto di qualità dopo gli addii di Manolas e Marcano che hanno aperto un vuoto da colmare.

Come riportato da 'Il Tempo', l'ultima idea del direttore sportivo Gianluca Petrachi porta in : Kamil Glik, attualmente al ed ex capitano del dove il dirigente giallorosso imparò ad apprezzarlo per le sue doti tecniche e carismatiche.

Il centrale polacco è in uscita dai monegaschi e non sarebbe un investimento particolarmente oneroso per le casse romaniste. Al contrario di Toby Alderweireld, per il quale il non è disposto a scendere a patti, nonostante la scadenza di contratto tra un anno.

Non è detto che arrivi un terzino destro: contro il Gubbio, Florenzi è stato impiegato proprio in quella posizione e, se si considera l'elevata richiesta di 20 milioni del per Elseid Hysaj, il quadro appare più chiaro.

Capitolo attaccanti: su Patrik Schick c'è il , accordo con il per la cessione di Gregoire Defrel che però prende tempo in virtù di alcune offerte ricevute che lo allettano. Il primo grande nome in entrata resta sempre Gonzalo Higuain, Rafael Leão e Mariano Diaz le alternative.

Dal emergono altre indiscrezioni importanti: 'Globoesporte' riporta di contatti tra la Roma e l'entourage di Junior Moraes, punta 32enne dello Donetsk con cui si è laureato capocannoniere del campionato ucraino. E' un pupillo di Paulo Fonseca.