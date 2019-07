Calciomercato Roma, Fred del Manchester United ultima idea per il centrocampo

La Roma a centrocampo potrebbe virare su Fred del Manchester United, pupillo di Fonseca ai tempi dello Shakhtar Donetsk.

Dato l'addio a De Rossi e nella prospettiva di cedere anche il francese Nzonzi, la è alla ricerca di un nuovo centrocampista centrale.

Oltre al francese Veretout, secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, alla dirigenza giallorossa, su consiglio del nuovo allenatore Fonseca, che lo ha allenato allo Donetsk, piace il brasiliano Fred.

Attualmente al , che solamente un anno fa lo ha acquistato per la considerevole cifra di 60 milioni di euro, il giocatore sudamericano non ha brillato nella sua prima stagione all'Old Trafford (25 presenze ed un solo goal con solo 19 gettoni da titolare) e potrebbe quindi decidere di provare una nuova avventura nonostante un contratto in scadenza nel giugno del 2023.