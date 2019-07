Calciomercato Roma, Fonseca 'taglia': 10 in lista di sbarco

La gestione Fonseca miete vittime: 10 i calciatori ritenuti cedibili dal nuovo tecnico della Roma, tra questi Olsen, Coric, Gonalons, Nzonzi e Defrel.

Una formazione titolare in lista di sbarco. Paulo Fonseca sta dando vita ad una vera e propria rivoluzione, tanto da aver indicato alla la bellezza di 10 calciatori da inserire tra i cedibili.

Ruolo per ruolo, sono numerose le pedine su cui il nuovo allenatore ha deciso di non puntare e dunque ritenute non idonee al suo progetto: nomi pesanti, ma anche esuberi da tempo in rotta di collisione col club.

Olsen tra i pali; Bouah, Bianda ed uno tra Karsdorp o Santon in difesa; Coric, Gonalons e Nzonzi a centrocampo; Antonucci, Defrel ed uno tra Dzeko o Schick in attacco. Eccoli i 'bocciati' di Fonseca, con due dubbi che verranno sciolti probabilmente col prosieguo della preparazione e in base agli scenari di mercato.

Di contro, in entrata l'ex ha già indicato alla Roma le prorità per completare l'organico e renderlo omogeneo alle proprie esigenze: un difensore centrale, un centrocampista ed una punta. La 'rev' di Fonseca prende forma.