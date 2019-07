Calciomercato Roma, El Shaarawy vede la Cina: ai dettagli con lo Shanghai Shenhua

Accordo vicino fra la Roma e lo Shanghai Shenua per Stephal El Shaarawy: il club cinese è pronto a soddisfare le richieste economiche dei giallorossi.

Si registrano passi avanti importanti nella trattativa fra lo Shanghai Shenhua e la per Stephan El Shaarawy. Il club cinese, secondo 'Sky Sport', sarebbe ora pronto a soddisfare le richieste giallorosse sul piano economico e 'Il Faraone' è molto vicino a lasciare la Lupa.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'intesa fra le due società sarebbe stata raggiunta su una cifra di 18 milioni di euro, bonus compresi, che i cinesi verserebbero nelle casse dei capitolini per assicurarsi il giocatore. Dal canto suo El Shaarawy ha accettato la proposta d'ingaggio molto alta fattagli dallo Shanghai, con il giocatore che guadagnerà circa 40 milioni di euro in 3 anni.

L'articolo prosegue qui sotto

L'esterno offensivo classe 1992 è reduce da una stagione piuttosto positiva con la maglia giallorossa, nella quale ha totalizzato 33 presenze e 11 goal complessivi (28 le gare giocate con 11 reti in campionato).

L'ex giocatore del si avvicina dunque all'addio alla squadra giallorossa, nella quale era approdato nel gennaio 2016 in prestito oneroso con diritto di riscatto, esercitato poi nell'estate successiva per 13 milioni di euro. In tre stagioni e mezzo nella capitale El Shaarawy ha collezionato 139 presenze e 40 goal complessivi in tutte le competizioni.