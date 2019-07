Calciomercato Roma, El Shaarawy ai tifosi: "Non sarà un addio"

Dopo qualche settimana di tentennamenti, Stephan El Shaarawy ha preso la sua decisione: il suo futuro sarà in , dove vestirà la maglia dello Shanghai Shenhua. Il Faraone ha salutato la e tutto il popolo giallorosso con una lunga lettera.

Intervenuto sul proprio profilo 'Instagram', l'ex ha fatto chiarezza sulle tante voci degli ultimi giorni:

"Partendo dal presupposto che da un mese a questa parte non ho mai rilasciato alcuna dichiarazione prendendomi soltanto il giusto tempo per pensare, sono state scritte e dette tante cose molte delle quali non corrispondevano alla realtà. Speravo in un epilogo diverso ma non sempre si ha ciò che realmente si vuole!!! Ci sono tanti, troppi fattori di cui tener conto in situazioni come questa e alcune volte non dipendono solo da te....! È stata una scelta difficile e pesante ma nella vita si arriva sempre ad un momento in cui certe scelte vanno fatte, quando metti tutto sul piatto della bilancia, carriera ma soprattutto vita futura. Sono consapevole che entro a far parte di un “nuovo” mondo, con nuove prospettive ma continuando a fare quello per cui ho sempre vissuto".