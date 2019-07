Calciomercato Roma, El Shaarawy allo Shanghai Shenhua: "Ringrazio i tifosi giallorossi"

Stephan El Shaarawy lascia la Roma e vola in Cina per vestire la maglia dello Shanghai Shenhua: "Sono stati anni bellissimi".

Prima esperienza all'estero per Stephan El Shaarawy, che dopo aver vestito le maglie di , e lascia la per volare in . Il Faraone è stato intercettato all'aeroporto e ha salutato i tifosi giallorossi, confermando di fatto la nuova destinazione.

L'attaccante italiano ha lasciato le sue ultime dichiarazioni prima di lasciare l' :

"I tifosi della Roma li ringrazierò sempre per questi bellissimi anni passati insieme, ringrazio anche tutte le persone che hanno lavorato con me alla Roma. Saranno sempre tutti nel mio cuore. Nazionale? Non ho parlato con Mancini".

El Shaarawy guadagnerà 40 milioni di euro in tre anni allo Shanghai Shenhua: un campionato sicuramente meno attraente ma molto più remunerativo dal punto di vista prettamente economico. Dall'altra parte del mondo il classe '92 dovrà cercare di convincere Mancini per la convocazione all'Europeo dell'anno prossimo.