Calciomercato Roma, Deulofeu è l'alternativa a Suso

L'ex Milan è finito nel mirino della Roma per la prossima stagione: costa meno di Suso e conosce già la Serie A.

E' ancora decisamente nebuloso il futuro dell'attacco della , che dopo aver sistemato porta, difesa e centrocampo sta valutando il da farsi in avanti. Dzeko è ancora in giallorosso e alla fine potrebbe rimanere, ma in caso contrario il desiderio principale è Higuain. Ma non solo il ruolo di centravanti nel mirino, visto anche l'interessa per un esterno.

Secondo La Gazzetta dello Sport la Roma sta puntando anche Gerard Deulofeu, ex giocatore del attualmente al . Lo spagnolo ha contratto fino al 2023 ed è reduce da una buona stagione in cui ha siglato dieci reti nello scorso campionato di Premier League.

Deulofeu è l'alternativa a Suso, che alla pari di Higuain è la scelta principale in avanti. Complicato però portarli in giallorosso e dunque via ad altre possibilità, con Ben Yedder per il ruolo di attaccante principe dovesse sfumare Higuain ed andar via Dzeko.

Esterno che gioca sulla corsia destra d'attacco con un piede mancino, Deulofeu costa circa 20 milioni e conosce già la : la settimana prossima sarà decisiva per capire se dopo due anni potrà tornare in Serie A, stavolta con una maglia diversa da quella del Milan.

Nel 2017, con la casacca rossonera indosso, Deulofeu mise a segno quattro reti in diciasette gare, risultando spesso devastante. Dopo l'addio di El Shaarawy la Roma cerca sopratutto un esterno sinistro, ma Deulofeu, alla pari di Under, può giocare su entrambe le fasce.