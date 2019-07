Calciomercato Roma, Demiral proposto a Petrachi

La Roma cerca un difensore per puntellare il reparto arretrato: l'ultima novità in ordine di tempo è Merih Demiral.

Cantiere in corso alla : il nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi sta costruendo la squadra da consegnare al tecnico Paulo Fonseca, che avrà il compito di riportarla in dopo il sesto posto della scorsa annata.

La concentrazione del dirigente giallorosso è tutta sulla difesa: l'arrivo di Gianluca Mancini dall' non basta, serve almeno un altro centrale per far sì che la rosa sia completa in quel ruolo.

Tante le difficoltà per Toby Alderweireld: il non fa sconti nonostante il contratto del belga scada tra un anno, quando potrà liberarsi a parametro zero in caso di mancato rinnovo con gli 'Spurs'.

Ma, come riportato da 'Il Messaggero', la novità più rilevante è un'altra: nei recenti discorsi con la è stato fatto il nome di Merih Demiral, proposto a Petrachi. Sul turco resta l'interesse anche del . Fase di stallo, invece, per Lyanco.

Capitolo cessioni: Defrel partirà e dopo il si è fatto vivo l' . Ai saluti pure Nzonzi, vicino al .