Calciomercato Roma, offerti Defrel o Karsdorp per Veretout: no Fiorentina, solo 25M cash

La Fiorentina rifiuta la proposta della Roma di inserire Defrel o Karsdorp nell'affare Veretout: i giallorossi hanno scelto Mancini per la difesa.

La prova a spingere sull'acceleratore nell'operazione con la per Jordan Veretout. Decisi a battere la concorrenza di e , entrambi interessati al centrocampista francese, i giallorossi ieri hanno provato a smuovere la trattativa presentando una nuova offerta ai viola.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', ieri nell'incontro con Daniele Pradè il d.s. Gianluca Petrachi ha infatti proposto l'inserimento di Rick Karsdorp come contropartita nell'affare (l'olandese preferirebbe il Eindhoven). Un'idea subito bocciata dalla Fiorentina, così come anche quella di inserire Gregoire Defrel. I viola per Veretout vogliono infatti 25 milioni cash.

Chi potrebbe soddisfare le richieste dei toscani è invece il Napoli. De Laurentiis potrebbe mettere sul piatto Ounas o Rog, giocatori che piacciono alla Fiorentina, e il club azzurro parrebbe attrarre Veretout.

Oltre alla Fiorentina, la Roma deve infatti ancora convincere il francese, tentato dalla possibilità di giocare la con i partenopei il prossimo anno. Aspetto che pone il Napoli in vantaggio anche sul Milan.

Detto del complicato affare Veretout, i giallorossi sono poi al lavoro anche nella ricerca di un difensore centrale che possa sostituire Manolas. Tramontata la pista che porta a Marc Bartra, come detto da 'Il Tempo', l'uomo sul quale la Roma ha scelto di puntare è Gianluca Mancini.

L'accordo con il giocatore c'è da tempo (quinquennale da 1,8 milioni netti più bonus a stagione) mentre con l' vanno sistemati ancora alcuni numeri. La Roma ha rilanciato la propria offerta, proponendo 21 milioni più bonus. La Dea continua a chiederne 4 in più per chiudere l'affare.

Oltre a Mancini, altri nomi sul taccuino del club capitolino restano quelli di Toby Alderweireld, centrale che il vorrebbe inserire in un'operazione con la Roma per arrivare a Nicolò Zaniolo, Ionuț Nedelcearu, classe 1996 dell'Ufa, e Lyanco, tornato al dopo il prestito al .