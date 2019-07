Calciomercato Roma, Danjuma nome nuovo: costa meno di 15 milioni

Sempre a caccia di un esterno offensivo, la Roma ha posato gli occhi su Arnaut Danjuma Groeneveld, del Bruges: valutazione, 12-14 milioni.

Giorno nuovo, nome nuovo. La prosegue la caccia a un esterno d'attacco e il profilo più recente arriva dal : si tratta di Arnaut Danjuma Groeneveld, ala del Bruges, entrato di prepotenza nei pensieri giallorossi.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Secondo 'Sky', proprio Danjuma è considerato dalla Roma uno dei papabili per la sostituzione di Stephan El Shaarawy, trasferitosi nei giorni scorsi allo Shanghai Shenhua. Nazionalità olandese, ma origini nigeriane, gioca nel Bruges dal 2018, proveniente dal NEC.

La valutazione di Danjuma da parte dei nerazzurri belgi si aggirerebbe intorno ai 12-14 milioni. Un costo accessibile per la Roma, specialmente rispetto a quello di altri profili validi per il ruolo, ma per nulla economici.

Danjuma, peraltro, dopo aver giocato nell'Under 21 è anche nel giro della nazionale olandese: la sua ultima presenza risale all'ottobre del 2018, in un'amichevole disputata proprio contro il Belgio, nella quale è andato a segno firmando l'1-1 finale.