Calciomercato Roma, Coric polemico su Instagram: "Non sono infortunato"

Ante Coric sempre più un corpo estraneo alla Roma: può finire in prestito alla SPAL o al Verona.

Alla è scoppiato un vero e proprio caso: Ante Coric, acquistato un anno fa dalla per 6 milioni, è diventato un fantasma in quel di Trigoria dove continua ad allenarsi, come ha tenuto a precisare lui stesso.

Con una Instagram Story il centrocampista croato ha voluto mettere le cose in chiaro, lasciando intendere che le esclusioni a cui è andato incontro sono di natura esclusivamente tecnica e non riconducibili a un infortunio.

"Non sono infortunato".

Coric potrebbe presto lasciare la Roma, anche se in maniera temporanea: spunta la possibilità di un prestito altrove, magari alla o al che lo hanno cercato. In quel contesto troverebbe sicuramente più spazio per le sue doti, finora inespresse.

Con Di Francesco e Ranieri in panchina, il 22enne ha visto il campo soltanto in tre occasioni tra campionato e , per un totale di 48 minuti. Pochi per dimostrare che quei soldi spesi dall'allora ds Monchi sono giusti.