Calciomercato Roma, Cillessen nuovo obiettivo: è duello col Valencia

Alla ricerca di un sostituto di Olsen, la Roma vira su Jasper Cillessen: il Barcellona chiede 30 milioni per l'olandese, su cui c'è anche il Valencia.

Ormai lo hanno capito anche i muri: la , in vista della prossima stagione, si è posta l'obiettivo primario di portare a casa un nuovo portiere dopo i disastri di Olsen e il subentro, comunque dignitoso, di Mirante. E il portiere in questione potrebbe rispondere al nome di Jasper Cillessen.

L'olandese è in uscita dal , dove non ha possibilità di soffiare il posto al titolare ter Stegen, ed è ambito da mezza Europa. Anche dalla Roma, che, come svelato dal 'Mundo Deportivo', sta provando a vestirlo di giallorosso per sistemare una volta per tutte il problema della porta. Richiesta del Barcellona: 30 milioni di euro. Non pochi.

L'altro problema è che la Roma non è l'unica a volere Cillessen: in corsa per l'ex , che ha già dichiarato di voler trovare una squadra dove poter ricoprire il ruolo del titolare, c'è anche il . La presenza di Neto, attuale numero 1 di Marcelino, potrebbe però far propendere il giocatore verso la scelta giallorossa.

Scartata, invece, la prima e più importante ipotesi di mercato di Cillessen: il . Il portiere del Barcellona non ha accettato di andare a giocare nel campionato portoghese e, inoltre, le Aquile non si sono mai avvicinate alla richiesta dei catalani.

Smentita dall' , invece, l'indiscrezione di un tentativo da parte dei Toffees, che peraltro un'estate fa hanno già preso la coppia Mina-André Gomes dal Barcellona. Insomma, per Cillessen restano in corsa la Roma e il Valencia. Chi la spunterà?