Calciomercato Roma, ufficiale il rinnovo di Cengiz Under: ha firmato fino al 2023

Alla Roma dopo il rinnovo di Zaniolo arriva anche quello di Cengiz Under, l'esterno turco è uno dei pilastri del nuovo corso di Fonseca.

Giorni di rinnovi in casa dove, dopo quello di Nicolò Zaniolo, è stato raggiunto l'accordo anche per il prolungamento del contratto di Cengiz Under che ha firmato fino al 30 giugno 2023.

L'esterno turco, classe 1997, è reduce da una stagione non troppo fortunata a causa dei tanti infortuni ma nel suo primo anno in giallorosso aveva incantato tutti grazie alle indubbie doti tecniche e alla grande velocità.

Under insomma sarà un punto fermo del nuovo progetto targato Fonseca che, come dimostrano proprio il suo rinnovo e quello di Zaniolo, punterà forte sui giovani talenti. Secondo 'Sky Sport', in virtù del nuovo accordo, guadagnerà 1,6 milioni di euro netti a stagione.

"Sono arrivato a Roma due anni fa e da allora mi sono affezionato sempre di più a questa città, a questi colori e a questi tifosi. È un momento davvero felice per me. Ringrazio il Club per aver deciso di realizzare il mio desiderio di continuare a giocare per la Roma".

Il turco era arrivato alla Roma nell'estate del 2017 per poco più di 13 milioni e in due stagioni il suo valore è nettamente cresciuto, ma i giallorossi, almeno per il momento, se lo tengono stretto.