Roma, Rodwell rinforzo a centrocampo: atteso per le visite mediche

Jack Rodwell sarà il rinforzo della Roma a centrocampo: l'inglese arriverà per le visite mediche nelle prossime ore. Attualmente è svincolato.

L’emergenza a centrocampo, con gli infortuni di Diawara, Pellegrini e Cristante, ha costretto la a tornare sul mercato degli svincolati per dare a Fonseca un rinforzo. E in arrivo nelle prossime ore c’è Jack Rodwell.

Come riportato da ‘Sky Sport’, l’inglese è atteso nelle prossime ore nella capitale per sostenere le visite mediche di rito, le quali saranno chiavi per capire se l’acquisto verrà portato a buon fine.

Il giocatore classe 1991 ha infatti un passato piuttosto problematico a livello di infortuni, con ripetuti problemi alla coscia che lo hanno costretto a saltare molte partite, specialmente nel suo periodo al Manchester City.

Rodwell è infatti cresciuto nell’, ma nel 2012 è passato agli ‘Sky Blues’, prima di spostarsi al Sunderland nel 2014, dove è rimasto fino al 2018. L’ultima stagione l’ha giocata con la maglia del in Championship.

La sua ultima stagione di Premier League è quella 2016/17, giocata con il Sunderland, con soltanto 20 presenze e nessun goal segnato. Il suo futuro potreebbe essere alla Roma. Tutto dipenderà dalle visite mediche.