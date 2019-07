Calciomercato Roma, Brahimi un obiettivo se El Shaarawy va in Cina

La Roma non si farà trovare impreparata nel caso in cui El Shaarawy dovesse scegliere la Cina: nel mirino Brahimi, arriverebbe a parametro zero.

Stephan El Shaarawy è certamente uno dei grandi protagonisti di questa sessione estiva di calciomercato. Il ‘Faraone’, come noto, è da tempo nel mirino dello Shanghai Shenhua e, sebbene fino a qualche giorno la sua intenzione sembrava quella di restare in , oggi un suo possibile approdo in sembra essere un’ipotesi molto più concreta.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Ad attenderlo nel campionato cinese ci sarebbe infatti un contratto che potrebbe garantirgli qualcosa come 40 milioni in tre anni e, come è normale che sia, l’attaccante sta prendendo in seria considerazione la ricchissima offerta ricevuta.

Nel caso in cui El Shaarawy dovesse decidere di intraprendere una nuova e ricchissima avventura lontano dalla capitale, la , che dall’eventuale cessione ricaverebbe circa 20 milioni di euro, sarebbe ovviamente chiamata a trovare un sostituto da inserire nel suo pacchetto avanzato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, un profilo che potrebbe prendere il posto dell’ex è già stato individuato e porta il nome di Yacine Brahimi.

L’attaccante transalpino naturalizzato algerino che in questo momento è impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nazionale, ha le caratteristiche giuste per inserirsi nello scacchiere giallorosso visto che gioca prevalentemente da esterno alto a sinistra e può garantire velocità, bravura nel dribbling ed una discreta confidenza con il goal.

L'articolo prosegue qui sotto

A 29 anni Brahimi rappresenterebbe anche un elemento d’esperienza, visto che ha giocato in , e nelle ultime cinque stagioni ha vestito la maglia di una big come il (ha anche affrontato la Roma in ) ed inoltre ha un’altra peculiarità che lo rende particolarmente appetibile: è attualmente svincolato.

Il giocatore, che con i Dragoes ha totalizzato 213 partite complessive condite da 54 reti, non ha infatti trovato un accordo per il rinnovo con il club lusitano e quindi potrebbe risultare un affare tanto sotto il profilo tecnico, quanto quello economico.

Arrivare a Brahimi potrebbe però non essere semplicissimo. Sulle sue tracce ci sarebbero anche , , Fenerbahçe e ed inoltre l’ingaggio da lui richiesto si aggira sui 3,5 milioni a stagione.