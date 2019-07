Calciomercato Roma, Borini può tornare: sarebbe il sostituto di El Shaarawy

La Roma valuta anche Fabio Borini per sostituire Stephan El Shaarawy. L'attaccante del Milan è già stato in giallorosso nel 2011/12.

Sette anni dopo Fabio Borini potrebbe tornare alla . A riportarlo è 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui Petrachi starebbe pensando a lui per sostituire Stephan El Shaarawy.

L'italo-egiziano ieri è volato in ed oggi è stato ufficializzato dallo Shanghai Shenua, cessione da cui la Roma incasserà 16 milioni di euro circa.

Il preferito per sostituire El Shaarawy ad oggi resta lo svincolato Brahimi, ex che attualmente sta giocando la Coppa d'Africa con l' ma per il quale c'è da battere la concorrenza di alcuni club di Premier League. Inoltre il giocatore pretende un ingaggio da quattro milioni di euro netti.

Ecco allora che la Roma starebbe pensando al ritorno di Borini, attualmente al e già in giallorosso nella stagione 2011/12 quando segnò 10 goal tra campionato e Coppa con Luis Enrique in panchina.

Difficile invece arrivare a Taison per il quale lo Donetsk chiede 12 milioni di euro, valutazione questa ritenuta troppo alta considerata l'età del giocatore (31 anni).