Calciomercato Roma, Bartra priorità: incontro con gli agenti

La Roma ha scelto il catalano Bartra per sostituire il partente Manolas: Petrachi ha incontrato gli agenti del giocatore.

Manolas verso il e a caccia di un nuovo centrale titolare da consegnare a Fonseca. Il calciomercato in entrata dei giallorossi non decolla, ma l'imminente cessione del greco verso la squadra di Ancelotti potrebbe portare ad un primo rinforzo in difesa. Che potrebbe rispondere al nome di Marc Bartra.

Crescono infatti le quotazioni del difensore spagnolo, visto e considerando che come riporta Sky Sport nella giornata odierna è andato in scena un incontro tra il direttore sportivo della Roma, Petrachi, e gli agenti di Bartra. Così da accelerare e chiudere l'acquisto.

Attualmente al Betis , Bartra ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro, ma la squadra spagnola tratterà normalmente la cessione del suo difensore. L'ex e sembra infatti desideroso di cambiare aria e confrontarsi con un nuovo campionato.

La priorità della Roma restano le cessioni, ma dopo l'addio di Manolas il nome di Bartra sarà il più probabile in arrivo ai giallorossi. Classe 1991, può giocare sia come centrale che come terzino destro e porterebbe al team di Fonseca una buona esperienza internazionale maturata sopratutto in .

Come noto nell'aprile 2017, Bartra è stato ferito al polso e al braccio da alcune schegge di vetro in seguito ad un'esplosione che ha investito il pullman del : operato, è tornato in campo qualche mese dopo per poi essere cecuto a SIviglia nel gennaio 2018.

Un'altra idea per la difesa della Roma conduce a Verissimo, ma occhio anche a Mancini e Lyanco. Bartra rimane comunque la priorità per la difesa: sensazioni positive in casa giallorossa per portare alla corte di Fonseca il 28enne catalano.