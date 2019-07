Calciomercato Roma, via un'altra bandiera? Anche Florenzi in vendita

Dopo Totti e De Rossi, anche Florenzi potrebbe lasciare la Roma: il ds Petrachi ha comunicato al suo agente che è sul mercato.

E' una senza bandiere quella che sta prendendo forma sotto la guida del nuovo tecnico Fonseca.

Dopo Totti e De Rossi, il prossimo addio eccellente potrebbe essere quello di Alessandro Florenzi che è stato messo sul mercato.

Il direttore sportivo Petrachi, come riportato da 'Il Tempo', lo avrebbe già comunicato al suo procuratore Lucci che già da qualche settimana si sta muovendo per cercare a Florenzi una nuova sistemazione.

Per lui le richieste sono arrivate soprattutto dall'estero, con e in prima fila. Non sono però da sottovalutare le piste che portano a e .

Petrachi nel frattempo sta pensando di sacrificare anche Cristante, finito nella lista dei possibili partenti insieme a Nzonzi, Pastore, Perotti e Fazio. A questi bisogna aggiungere quelli che invece andranno via sicuro, ossia Dzeko, Defrel e Olsen.

Un altro in bilico era Cenzig Under, ma Fonseca ha chiesto espressamente che il turco restasse a Roma.