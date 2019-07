Calciomercato Roma, Bailey per sostituire El Shaarawy: Schick nell'affare

La Roma vuole sostituire El Shaarawy: in cima alla lista c'è Leon Bailey, ala sinistra del Bayer Leverkusen. Schick può entrare nell'affare.

La partenza di Stephan El Shaarawy verso la lascia alla un vuoto da colmare in attacco. La dirigenza sembra avere però già individuato il sostituto: Leon Bailey.

Secondo quanto riporta 'Repubblica', i giallorossi avrebbero deciso di puntare forte sul giamaicano classe 1997 di proprietà del . Il giocatore era già stato seguito nell'estate scorsa, con Monchi direttore sportivo.

Esterno sinistro, in grado di giocare anche a destra all'occorrenza, Bailey è arrivato a Leverkusen nel gennaio 2017. Dopo 6 mesi di ambientamento, è esploso nella stagione 2017/18: 12 goal in 34 presenze tra e Coppa di , da trascinatore.

Quest'anno la crescita di Havertz e la conferma di Brandt lo hanno messo più in secondo piano, ma ha comunque chiuso con 39 presenze e 5 goal.

La valutazione fatta dal Leverkusen per il giocatore sarebbe di 40 milioni di euro. I giallorossi puntano sui buoni rapporti con il grande ex Rudi Völler, amministratore della parte sportiva, per agevolare la trattativa.

L'esterno giamaicano ha firmato nello scorso agosto un prolungamento di contratto fino al 2023 con i 'Werkself'.

Nell'affare potrebbe rientrare anche Patrik Schick. Il ceco ha molti estimatori in Germania e la Roma starebbe provando a inserirlo.