Calciomercato Real Madrid, Mbappè obiettivo futuro: piano per il 2020

Perez ha intenzione di acquistare un campione ogni anno: dopo Hazard punta a portare Mbappe al Real Madrid il prossimo anno.

Dopo anni senza colpi da mille e una notte, ma con diverse vinte grazie a Cristiano Ronaldo, Florentino Perez ha intenzione di tornare al passato. Un Galactico all'anno, così da attirare tifosi, guadagnare dai nuovi giocatori e continuare a vincere. Dopo Hazard, Kylian Mbappe.

Secondo AS, infatti, il piano del è quello di puntare a Mbappe nel 2020. Perez spera di portarlo in nella prossima stagione, ovvero dopo che avrà completato tre stagioni con il . Un lasso di tempo che di solito può portare ad una cessione, sopratutto davanti alla possibilità di provare nuove esperienze.

I rapporti tra Perez e il PSG sono eccellenti e per questo motivo il presidente del Real eviterà di trattarlo già in questa sessione di mercato, tornando alla carica però nella prossima stagione. Magari puntando su un Mbappe desideroso di vincere la Champions grazie alla forza del Madrid, o in alternativa puntando proprio sulla possibilità di provare qualcosa di nuovo in caso di parigini sul tetto d'Europa nella primavera del 2020.

Tre anni il Real aveva provato ad acquistarlo senza successo, anche vista la scarsa possibilità di offrire uno stipendio da top player al ragazzo. Da allora le cose sono cambiate, Mbappè è diventato uno dei top mondiali e il Madrid può arrivare a mettere sul piatto uno stipendio da 15 milioni annui.

Nonostante l'entusiasmo per Hazard, i tifosi del Real Madrid hanno come unico desiderio mondiale proprio Mbappe, tanto da aver chiesto il suo acquisto a gran voce durante la presentazione del campione belga, appena sbarcato in città per 100 milioni di euro.

Attualmente Mbappè è sotto contratto con il PSG fino al 2023 e percepisce 12 milioni di euro: cifra lontanissima dai top mondiali come il compagno Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi, ma a differenza loro trattasi comunque di un ragazzo di 21 anni. Continuamente in crescita e acquistabile in futuro solamente per 200 milioni di euro.