Calciomercato Real Madrid, Hazard per 100 milioni: annuncio dopo la finale di Europa League

Dopo Chelsea-Arsenal, il Real Madrid confermerà l'acquisto del giocatore belga per una cifra da urlo: Hazard giocherà per Zidane.

L'interesse del per Eden Hazard è storia vecchia, l'annuncio del reale acquisto ufficiale per il belga arriverà nei prossimi giorni. Dopo le dichiarazioni dello stesso giocatore, che ha evidenziato di aver già preso una decisione sul suo futuro, manca solo l'ultimo atto della vicenda.

Le Real Madrid annoncera officiellement l'arrivée d'Eden Hazard après la finale de la Ligue Europa, que le joueur belge disputera avec contre le 29 mai. Pour un montant avoisinant les 100 M€ : https://t.co/NtM1kYWQ5w pic.twitter.com/AoDzbldJJn — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 13, 2019

Secondo il prestigioso Equipe, infatti, Hazard verrà annunciato dal Real Madrid a brevissimo. Niente rinnovo col Chelsea e permanenza in Premier League, ma nuova avventura sotto la guida di Zidane per provare a riportare il club spagnolo in cima all'Europa e al mondo.

Le ultime voci riportano infatti che Hazard sarà confermato dal Real in seguito all'ultima gara stagionale del Chelsea, ovvero la finale di contro l'Arsenal. Uno dei due derby inglesi per il dominio del continente è previsto il 29 maggio: entro giugno l'ufficialità.

Nella giornata di ieri Hazard non aveva certo lasciato buone speranze ai tifosi del Chelsea:

"Champions garanzia per rimanere? No, non penso. Ho preso la mia decisione, è così. Sono in attesa di sviluppi ma ho parlato con la società un paio di settimane fa. La scelta è stata fatta ma abbiamo ancora una finale da giocare e poi si vedrà".

La cifra del trasferimento di Hazard al Real Madrid? 100 milioni tondi, che renderebbero l'ex giocatore del il sesto più pagato nella storia del calcio, alla pari di Bale e dell'acquisto di Ronaldo da parte del Real. Ancora sopra Dembelè, Coutinho, il Cristiano della , Mbappè e sopratutto il per ora irraggiungibile Neymar.

Deciso a dominare nuovamente in Champions, il Real di Zidane vuole stupire l'Europa con diversi colpi da mille e una notte. Chiuso Hazard, il prossimo obiettivo è Pogba per il centrocampo e il terzino del Mendy per la corsia sinistra. Pioggia di euro.