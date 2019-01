Calciomercato Real Madrid, Brahim Diaz è ufficialmente blanco

Il Real Madrid ha prelevato dal Manchester City il giovane centrocampista Brahim Diaz. C’è l’annuncio ufficiale del club iberico.

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso c’è anche l’ufficialità: Brahim Diaz è un nuovo giocatore del Real Madrid.

A comunicare il buon esito della trattativa con il Manchester City, è stato lo stesso club iberico attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Brahim Diaz è un nuovo giocatore del Real Madrid. Il centrocampista diciannovenne proviene dal Manchester City e si distingue per il suo gioco verticale, la velocità palla al piede e la grande visione di gioco. Il nuovo giocatore blanco, ha fatto parte delle squadre giovanili del Malaga fino ai 14 anni quando poi è approdato al Manchester City. Da quel momento in poi la sua ascesa è stata inarrestabile. Ha contribuito alla conquista della Premier League e della FA Cup, titoli ai quali la scorsa estate ha aggiunto quello della Community Shield”.

Brahim Diaz, è un centrocampista offensivo spagnolo di origini marocchine, considerato da molti uno dei migliori talenti del calcio iberico. In carriera ha giocato con le rappresentative U17, U19 e U21 della Spagna, mentre in questa stagione è sin qui sceso in campo 4 volte con la maglia del City (3 in EFL Cup ed una in Community Shield).

Il Real Madrid, dovrebbe aver sborsato circa 17 milioni di euro per assicurarsi il giovane centrocampista il quale in Spagna dovrebbe guadagnare una cifra vicina ai quattro milioni a stagione.