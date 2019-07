Calciomercato Real Madrid, Bale non andrà in Cina: ribaltone di mercato

Clamoroso dietrofront del Real Madrid, che ha annullato l'accordo con lo Jiangsu Suning per Gareth Bale. Stoppato l'approdo in Cina del gallese.

Quando tutto sembrava ormai apparecchiato, arriva il dietrofront. E l'addio di Gareth Bale al sembra ancora destinato a essere rimandato: il gallese, infatti, non andrà in .

A riportarlo è la 'BBC', che ha affermato che l'affare tra i 'Blancos' e lo Jiangsu Suning, squadra 'cugina' dell' , sarebbe stato annullato. E la volontà di annullare l'affare sarebbe partita proprio dal Real Madrid.

Secondo 'Marca', invece, la richiesta di stoppare un trasferimento praticamente definito sarebbe partita dallo stesso Bale: la sua famiglia, infatti, non vedrebbe di buon occhio un cambio di vita così radicale nonostante la super offerta messa sul tavolo dallo Jiangsu.

In ogni caso, la permanenza di Bale al Real Madrid pare comunque l'unica opzione da scartare. Dal termine della scorsa stagione i rapporti tra il calciatore ex e il club spagnolo sono ai minimi termini e anche Zinedine Zidane ha affermato che una cessione sarebbe la miglior soluzione per tutti.

Si era parlato di un accordo molto vicino con lo Jiangsu, con Bale che avrebbe guadagnato un milione di euro a settimana. L'affare però ora sembra tramontato. Apparentemente per volontà di chi fino a pochi giorni fa voleva vendere il gallese.