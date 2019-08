Calciomercato PSG, Tuchel su Neymar: "Provo a convincerlo ma è una scelta personale"

Tuchel ha parlato della situazione di Neymar, sempre più lontano dal PSG: "Se dovessimo perderlo, non dormirei, forse. È una cosa tra lui e il club".

In campo contro il nella prima giornata di , il fa il suo esordio in campionato senza Neymar. Il futuro del brasiliano è ancora tutto da decidere, con Leonardo che ieri ha anche annunciato l'esistenza di una trattativa in stato avanzato.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Della situazione di Neymar ha parlato però anche Thomas Tuchel, intervistato nel corso di una puntata dello show 'Canal Football Club', in onda sulla francese.

"Non ho nessuna notizia sul suo futuro. Lui è con noi. È decisivo per noi. Se dovessimo perdere Neymar, non dormirei, forse. Perché è difficile perdere un giocatore e trovarne uno che può fare le stesse cose per noi. Forse il fatto di non avere notizie è una buona notizia".

🗨️ Thomas Tuchel pour le #CFC : "Si on perd Neymar, peut-être que je n'en dormirai pas. Ce n'est pas possible de perdre Ney et de trouver un gars qui fasse les mêmes choses que lui." pic.twitter.com/Uc29hEXOq1 — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 11, 2019

Parole chiare, quelle pronunciate dal tecnico tedesco, il quale ha fatto capire come la sua volontà sia quella di trattenere Neymar a Parigi. Tuchel considera infatti il brasiliano un punto fermo della sua squadra, anche se ora spetterà alla società risolvere una situazione che non può andare avanti in questo modo.

"È difficile non sapere le cose. Lo voglio a casa ma dobbiamo trovare una situazione. Provo a convincerlo a restare ma, d'altra parte, è anche una scelta personale. È una cosa tra lui e il club".

Tuchel ha poi voluto sottolineare come il suo rapporto personale con Leonardo sia dei migliori. Un po' come quello con Neymar, giocatore che il tedesco vorrebbe sempre nel suo .