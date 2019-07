Calciomercato PSG, Sarabia ha firmato: ufficiale l'arrivo dal Siviglia

Importante rinforzo a centrocampo per il PSG: è ufficiale l’acquisto di Pablo Sarabia. L’ex Siviglia ha firmato un quinquennale.

La notizia era nell’aria da alcuni giorni, adesso però è arrivata anche l’ufficialità: il piazza il suo primo importante colpo di questa sessione di calciomercato estiva assicurandosi Pablo Sarabia.

A comunicare il definitivo buon esito della trattativa è stato il , club nel quale il centrocampista iberico ha militato nelle ultime tre stagioni.

Acuerdo para el traspaso de @Pablosarabia92. ¡Gracias por estos 3 años, Pablo! #vamosmiSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 2 luglio 2019

“Il Siviglia ed il hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Pablo Sarabia alla compagine francese. Sarabia lascia il Siviglia, club nel quale è arrivato nella stagione 16/17 dal , dopo tre annate. In questo periodo ha giocato 151 partite con la maglia del Siviglia, condite da 43 goal e 38 assist”.

@Pablosarabia92, le milieu offensif espagnol du @SevillaFC_FRA, 27 ans, s’est engagé pour 5 saisons avec le Paris Saint-Germain

Interview et photos à découvrir vendredi sur https://t.co/oDgvOgVNCY !#WelcomeSarabia pic.twitter.com/RcguM86gO8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 2 luglio 2019

Come svelato dal PSG, il centrocampista 27enne, che dovrebbe essersi trasferito in a fronte di un esborso da circa 20 milioni di euro, ha firmato un contratto che lo legherà al club transalpino per le prossime cinque stagioni.