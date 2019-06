Calciomercato PSG, Neymar non è incedibile: si attende una maxi offerta

Neymar potrebbe presto lasciare il PSG: il club transalpino non lo considera incedibile, si aspetta solo l'offerta giusta per lasciarlo andare.

E’ stato il grandissimo protagonista dell’estate del 2017 quando a fronte di un esborso da ben 222 milioni il riuscì a prelevarlo dal ed ora, due anni più tardi, Neymar potrebbe nuovamente rubare la scena a tutti.

Reduce da un’annata tutt’altro che priva di problemi, nella quale ha totalizzato appena 17 presenze in (condite però da 15 goal), alle quali vanno aggiunte altre 6 in (5 le reti), il fuoriclasse brasiliano non sarebbe più considerato incedibile dal suo club.

Nelle scorse ore il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha mandato un chiaro messaggio ai suoi giocatori spiegando a France Football di non volere già atteggiamenti da star e tra i destinatari del suo affondo potrebbe esserci proprio Neymar.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club parigino è pronto a cedere l’attaccante brasiliano, ma a patto che per lui giunga una maxi offerta. Ciò che fino a pochissimo tempo fa sembrava impensabile potrebbe ora diventare realtà, tanto che il super agente Pini Zahavi avrebbe già sondato il terreno in per capire se ci sono club pronti a fare un sacrificio per assicurarsi Neymar.

I club iberici che potrebbero teoricamente permettersi il brasiliano sono il Barcellona (società nella quale Neymar ha già militato per quattro stagioni) ed il (che però sarebbe nel caso maggiormente interessato all’acquisto di Mbappé).

Neymar potrebbe quindi lasciare il PSG, non si aspetta altro che l’offerta giusta.